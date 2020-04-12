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ПФР в Севастополе: работодателям — о представлении сведений

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:54 12.04.2020

Сотрудники Отделения ПФР в Севастополе напоминает сроки предоставления отчетности в апреле 2020 года.

Так, не позднее 15 апреля 2020 года в Пенсионный фонд должны быть представлены сведения персонифицированного учета по форме СЗВ-М и сведения о трудовой деятельности работника по форме СЗВ-ТД. Дополнительно рекомендуем работодателям придерживаться графика предоставления сведений о трудовом стаже  работников за период до 2015 года (т. н. «крымский стаж») по форме СЗВ-К, — отмечают специалисты ведомства.

С указанным графиком можно ознакомиться на официальной странице Отделения ПФР по г. Севастополю на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru.

Важно! Страхователи с численностью 25 и более работающих у него застрахованных лиц обязаны предоставлять отчетность в электронном виде.

При личном обращении во всех клиентских службах УПФР в г. Севастополе организован бесконтактный прием отчетности на бумажных носителях – установлены боксы для корреспонденции на входе (во входной группе) в который необходимо разместить документы с указанием контактной информации (ФИО, телефон, адрес).

Отчётность, помещённая в бокс или отправленная по почте, считается принятой в обработку.

Кроме того, отчетность можно направить в Пенсионный фонд по почте на адрес:

  • ГУ — Управление ПФР в г. Севастополе (межрайонное), ул. Киевская/Л.Толстого 11/35, г. Севастополь, 299003.

Консультацию по вопросам предоставления отчетности можно получить по телефонам:

  • Клиентская служба УПФР № 1 (ул. Урицкого, 2) — 53-96-47;
  • Клиентская служба УПФР № 2 (ул. Пожарова, 5) — 55-39-33;
  • Клиентская служба УПФР № 3 (ул. Киевская/Л.Толстого, 11/35) — 55-32-24;
  • Клиентская служба УПФР № 4 (ул. Н. Музыки, 60А) — 22-13-57.

ПФР в Севастополе: работодателям — о представлении сведений

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