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ПФР в Севастополе — работодателям: «Отчитайтесь в ПФР до 16 ноября!»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:35 06.11.2020

Отделение ПФР с Севастополе напоминает, что срок представления ежемесячного отчёта СЗВ-М в ноябре 2020 года истекает 16-го числа.

Ежемесячные сведения СЗВ-М формируются в отношении всех работавших в октябре сотрудников, включая трудившихся по договорам гражданско-правового характера. Следует отметить, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы: за каждое застрахованное лицо, данные о котором были направлены с опозданием либо оказались недостоверными, или вовсе не были представлены – штраф в размере 500 рублей, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

Также не позднее этой же даты – 16 ноября – необходимо предоставить отчёт по форме СЗВ-ТД. Данные сведения представляются с января текущего года на тех работников, в отношении которых в предыдущем месяце были проведены кадровые мероприятия (перевод работника на другую должность и пр.), а также в случае подачи работником заявления о выборе формы ведения трудовой книжки.

Если никаких кадровых мероприятий у работодателя не происходило, отчетность по форме СЗВ-ТД представлять нет необходимости.

ПФР в Севастополе - работодателям: "Отчитайтесь в ПФР до 16 ноября!"

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