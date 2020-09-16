ПФР в Севастополе: работодателям подробно о «крымском» стаже

В ПФР в Севастополе отмечают: начиная с 2020 года специалисты Пенсионного фонда РФ в Севастополе принимают от работодателей сведения о «крымском» стаже для внесения на лицевые счета граждан РФ, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя*. Принимаемые отчеты по форме СЗВ-К содержат информацию о периодах трудовой деятельности севастопольцев ДО их регистрации в российской системе обязательного пенсионного страхования.

Данные сведения до 31 декабря 2021 года обязаны предоставить работодатели-страхователи в отношении своих работников (застрахованных лиц), а также граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой адвокаты, нотариусы, иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями). Неработающие на данный момент граждане могут самостоятельно обратиться в любую клиентскую службу ПФР со своей трудовой книжкой, военным билетом, дипломом и прочими документами, подтверждающими стаж до 2015 года, — говорят в пресс-службе ведомства.

ВАЖНО! Сведения о «крымском» стаже пенсионеров — получателей пенсии по старости и/или по инвалидности (бессрочной) не подлежат обработке, поскольку уже учтены в полном объеме при установлении пенсии.

Сведения могут быть представлены страхователями в территориальные органы ПФР несколькими способами: на бумажном носителе (страхователем (его представителем) лично), по почте, в форме электронного документа с использованием электронной подписи через Интернет. Бесплатное программное обеспечение, необходимое для формирования и проверки отчета размещены на сайте ПФР pfrf.ru.

Правилами заполнения формы СЗВ-К установлено:

отчет заполняется на основании данных из трудовой книжки и других документов, представленных застрахованным лицом для подтверждения своего трудового стажа (трудовые договора, договора ГПХ);

сведения в форму СЗВ-К вносятся в хронологическом порядке за период с начала трудовой или иной общественно полезной деятельности застрахованного лица. При этом первой записью о периодах трудовой или иной общественно полезной деятельности является запись о первом периоде, второй записью является запись о втором периоде и так далее;

сведения об особых условиях труда (условия для досрочного назначения пенсии) заполняются страхователем (работодателем) только по своему предприятию;

вид деятельности (код) заполняется в соответствии с Приложением к инструкции по заполнению формы СЗВ-К.

Для обозначения «крымского» стажа используются коды: «ТДКРЫМ», «ДОГКРЫМ», «ИПКРЫМ».

Сведения по форме СЗВ-К заполняются отдельно на каждое застрахованное лицо с заполнением следующих реквизитов: СНИЛС; Фамилия; Имя; Отчество; Дата рождения.

Отметка о подтверждении факта проживания на 18 марта 2014 года заполняется на основании отметки о регистрации по месту жительства, проставляемой в паспорте гражданина Российской Федерации.

ВАЖНО! Работник (застрахованное лицо) должен проверить и заверить личной подписью сведения, внесенные работодателем (страхователем ) в форму СЗВ-К.

По всем вопросам о порядке формирования и представления сведений можно обратиться:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 53-96-47;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-39-33;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба №4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-57;

Отдел обработки документов персонифицированного учета Центра ПФР по выплате пенсий: +7 (8692) 53-16-92;

Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями Центра ПФР по установлению пенсий: +7(8692) 53-16-97.

*Федеральный закон от 02.08.2019 № 306-ФЗ* «О внесении изменения в Федеральный закон «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»