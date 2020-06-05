ПФР в Севастополе: решение положительное, но выплата на детей не поступает. Причина?

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Севастополю обращает внимание родителей, подавших заявление на ежемесячную или единовременную выплаты!

В случае, если вынесено положительное решение по заявлению, но денежные средства так и не поступили на банковский счет, указанный в заявлении, это означает, что заявителем была допущена ошибка в реквизитах его банковского счета, или указанный счет принадлежит другому человеку. Решить данный вопрос просто — необходимо уточнить реквизиты. При этом, новое заявление на ежемесячную или единовременную выплаты подавать не нужно! — подчёркивают специалисты.

Напоминаем, что расчетный счет должен начинаться с 408 и принадлежать исключительно тому, кто подает заявление.

НЕ ПОДХОДИТ — номер банковской карты, транзитный счет, номинальный счет, ссудный счет, кредитный счет, заблокированный счет, счет Яндекс.Кошелька, Киви кошелька.

Чтобы исправить ошибку, рекомендуем родителю-заявителю уточнить правильные реквизиты своего счета в банке и направить их с указанием своего ФИО и СНИЛС по электронному адресу в ПФР: либо ShirokovaNM@092.pfr.ru, либо MilinskayaA@092.pfr.ru.

Обращаем особое внимание! Все электронные адреса ПФР Севастополя, на которые родители направляют какую-либо информацию заканчиваются на @092.pfr.ru. Не направляйте свои данные по иным адресам!

Если вы не можете направить сведения по электронной почте, их можно принести в любую клиентскую службу ПФР города.

Также в телефонном режиме организована разъяснительная работа с заявителями, которых информируют о допущенных ими ошибках и способах их исправления.

Предоставленная родителями достоверная информация будет обрабатываться оперативно и приоритетном порядке, чтобы выплата семьям поступила в ближайшее время.