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Фото: duma.gov.ru

ПФР в Севастополе: родители детей-инвалидов имеют право на досрочный выход на пенсию

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:45 20.04.2022

Родители детей-инвалидов могут заблаговременно обратиться в Пенсионный фонд за назначением досрочной пенсии. В семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста 8 лет (при этом неважно, когда ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался),  один из родителей имеет право выйти на пенсию досрочно*:

  • в 50 лет на страховую пенсию по старости может выйти мать ребенка-инвалида, имеющая минимальный страховой стаж – 15 лет;
  • в 55 лет на страховую пенсию по старости может выйти отец ребенка-инвалида. Минимальный страховой стаж у мужчин должен составлять не менее 20 лет.

Обращаем внимание, что на досрочную пенсию может сначала выйти мать, а затем отец, при условии отказа матери от данного вида пенсии или ее перехода на другой вид пенсии.

Требования к наличию у матери или у отца ребенка-инвалида индивидуального пенсионного коэффициента для права на досрочную пенсию таковы:

  • если мать ребенка-инвалида (при наличии вышеуказанных требований к возрасту ребенка и стажу) достигает возраста 50 лет в 2022 году или отец ребенка-инвалида достигает возраста 55 лет в 2022 году, то им необходимо иметь 23,4 коэффициента.
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Напомним, период ухода неработающего родителя за ребенком-инвалидом также засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.

Опекуны детей-инвалидов имеют право на досрочный выход на пенсию на прежних условиях. Для них пенсионный возраст сокращается на 1 год за каждые 1,5 года опеки (но не более, чем на 5 лет в общей сложности). При этом, опекунство должно быть установлено до того, как ребенку исполнится 8 лет.

Отделение ПФР по г.Севастополю рекомендует родителям детей-инвалидов обращаться в Пенсионный фонд заблаговременно — за два года до наступления  права на досрочный выход на пенсию, чтобы специалисты Фонда смогли провести предварительную оценку пенсионных прав — в случае необходимости направить запросы в архивы, в организации, в государственные органы иностранных государств ближнего зарубежья.

*Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О страховых пенсиях»


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