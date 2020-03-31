ПФР в Севастополе: с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%

С 1 апреля 2020 года на 6,1% будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. В Севастополе повышение коснется 5,4 тыс. пенсионеров.

Право на установление социальной пенсии имеют дети-инвалиды, инвалиды с детства, дети, потерявшие одного или обоих родителей, и дети, родители которых неизвестны. К числу получателей социальных пенсий также относятся постоянно проживающие в России граждане, у которых нет необходимого страхового стажа и/или пенсионных коэффициентов, либо их недостаточно для назначения страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности 1, 2 и 3 групп, страховой пенсии по случаю потери кормильца), — сообщили в пресс-службе ПФР в Севастополе.

Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей.

Напомним, с 1 января 2020 года на 6,6% были увеличены страховые пенсии, с 1 февраля на 3% проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников и стоимость набора социальных услуг.