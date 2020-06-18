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ПФР в Севастополе: с июля пенсионерам-опекунам возобновляется индексация пенсии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:14 18.06.2020

В ПФР в Севастополе отмечают: согласно принятой поправке в федеральный закон о страховых пенсиях, начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны или попечители несовершеннолетних детей, которые исполняют свои обязанности по договору на возмездных условиях, в том числе по договору о приемной семье, начнут получать страховую пенсию с индексацией.

В настоящее время пенсионерам-опекунам выплата пенсии именно с учетом индексации возобновляется только после завершения опеки, поскольку на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования. Для того, чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, Отделение Пенсионного фонда актуализировало списки пенсионеров-опекунов и до 24 июня сформирует необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным оценкам, 45,8 тыс. приемных родителей – пенсионеров (в том числе в Севастополе 10 человек) получат повышение выплат в результате утвержденных изменений.

ПФР в Севастополе: с июля пенсионерам-опекунам возобновляется индексация пенсии

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