ПФР в Севастополе: самозанятые и обязательное пенсионное страхование

В ПФР в Севастополе отмечают: жители города, относящиеся к категории самозанятых граждан и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеют право на добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).

Закон о специальном налоговом режиме начал действовать на территории Севастополя с 1 июля текущего года. Самозанятые граждане при использовании специального налогового режима не являются застрахованными лицами и не обязаны уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд. Однако они имеют право на добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному обеспечению, в рамках которых могут самостоятельно уплачивать за себя страховые взносы и, соответственно, формировать свои пенсионные права. Заявление о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию подается в клиентские службы ПФР или в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте ПФР, на портале госуслуг или в мобильном приложении «Мой налог», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Консультации по вопросам вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию самозанятых граждан можно получить по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 53-96-47;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-39-33;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба №4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-57.