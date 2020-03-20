ПФР в Севастополе: сертификаты с прежней суммой маткапитала не обмениваются

В ПФР в Севастополе отмечают: от владелиц материнского капитала поступают вопросы — надо ли обращаться для обмена сертификата, если в нем указана прежняя сумма.

Напомним, в 2020 году сумма материнского семейного капитала (МСК) была проиндексирована, также изменился размер МСК для родивших вторых детей начиная с этого года. Однако обменивать документ, в котором указана прежняя сумма, не требуется, увеличение происходит автоматически. Владельцы сертификатов могут проверить и размер МСК, и его остаток после частичного использования (который также был проиндексирован) в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг. Никаких ограничений по срокам получения сертификата нет. Более того, с 15 апреля Пенсионный фонд будет оформлять сертификаты в беззаявительном порядке, — сообщили в пресс-службе ведомства.