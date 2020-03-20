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Программа материнского капитала: новое в 2018 году

ПФР в Севастополе: сертификаты с прежней суммой маткапитала не обмениваются

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:16 20.03.2020

В ПФР в Севастополе отмечают: от владелиц материнского капитала поступают вопросы — надо ли обращаться для обмена сертификата, если в нем указана прежняя сумма.

Напомним, в 2020 году сумма материнского семейного капитала (МСК) была проиндексирована, также изменился размер МСК для родивших вторых детей начиная с этого года. Однако обменивать документ, в котором указана прежняя сумма, не требуется, увеличение происходит автоматически. Владельцы сертификатов могут проверить и размер МСК, и его остаток после частичного использования (который также был проиндексирован) в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг. Никаких ограничений по срокам получения сертификата нет. Более того, с 15 апреля Пенсионный фонд будет оформлять сертификаты в беззаявительном порядке, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2020 году сумма материнского капитала составляет:

  • семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родится или будет усыновлён первый ребёнок, размер выплаты — 466 тысяч 617 рублей.
  • в семьях, где с 1 января 2020 года родится или будет усыновлён второй ребенок — 616 тысяч 617 рублей.
  • если в семьях были рождены (усыновлены) дети до начала действия программы материнского капитала (то есть до 2007 года), а с 1 января 2020 года в этих семьях родится или будет усыновлён третий или последующий  ребенок, размер выплаты  — 616 тысяч 617 рублей.

ПФР в Севастополе: сертификаты с прежней суммой маткапитала не обмениваются

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