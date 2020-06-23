ПФР в Севастополе школьникам и студентам: летнее трудоустройство и пенсионные выплаты

В ПФР в Севастополе отмечают: на летних каникулах многие студенты и школьники планируют подработку. Есть ситуации, о которых работающим студентам и школьникам необходимо знать!

Так, детям, потерявшим одного или двух родителей, устанавливается пенсия по потере кормильца. По достижении 18-ти лет или после окончания школы выплата пенсии по потере кормильца прекращается. Но при условии дальнейшего поступления на очное обучение в высшем или среднем учебном заведении молодой человек получает пенсию по случаю потери кормильца до окончания учебы, но не более чем до 23-х лет. Обращаем внимание абитуриентов, достигших 18-летия и поступающих в учебные заведения! В период трех месяцев летних каникул между окончанием школы и поступлением выплата пенсии по потере кормильца прекращается, — говорят специалисты пресс-службы ведомства.

В случае зачисления в учебное заведение можно прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ с паспортом и справкой из образовательного учреждения о поступлении и вновь написать заявление о назначении пенсии. Если же обратиться в ПФР со справкой из школы о том, что каникулы продлятся до 31 августа, то пенсия будет начисляться и летом.

Также необходимо обратить внимание на следующее:

если к пенсии по потере кормильца установлена региональная социальная доплата (РСД) до прожиточного минимума, то во время официального трудоустройства право на эту доплату утрачивается. О факте трудоустройства для прекращения выплаты РСД в 2020 году необходимо уведомить районные управления труда и социальной защиты населения г.Севастополя, в которых данная доплата была установлена.

кроме того, во время официального трудоустройства отсутствует право и на выплату по уходу за пенсионером, достигшим 80 лет или инвалидом 1 группы, так как она положена только неработающим гражданам. Поэтому о факте работы необходимо сообщить в Пенсионный фонд.

В случаях, если право на получение выплат было утрачено, но об этом не уведомили ПФР или местные органы социальной защиты населения, суммы, полученные в данный период, подлежат возврату.

Чтобы не допускать подобных ситуаций, необходимо обязательно сообщать о начале трудовой деятельности. Для этого нужно обратиться в территориальные органы, установившие доплаты, с паспортом, трудовым договором или трудовой книжкой (или любым другим документом, подтверждающим факт трудоустройства). После завершения работы выплаты можно восстановить. Для этого необходимо прийти в указанные учреждения с паспортом и документом, свидетельствующим о прекращении трудовой деятельности, — поясняют специалисты.