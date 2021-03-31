ПФР в Севастополе: служба в армии учитывается в стаж при назначении пенсии

В ПФР в Севастополе отмечают: согласно указу Президента РФ в 2021 году весенний призыв в армию начинается с 1 апреля и продлится до 15 июля.

В связи с этим напоминаем, что при назначении страховой пенсии в стаж засчитываются периоды военной службы или другой приравненной к ней службы, в том числе срочной службы в армии по призыву. Также за год службы в армии по призыву начисляется 1,8 коэффициента. Граждане, проходившие вышеуказанную службу, приглашаются в течение года в Пенсионный фонд РФ для подачи заявления о включении периодов службы в индивидуальный лицевой счет, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Подать заявление можно в клиентские службы Центра ПФР по установлению пенсий в г. Севастополе, предварительно записавшись на прием:

Клиентская служба №1 (Урицкого, 2) +7 (8692) 63-21-77;

Клиентская служба №2 (Пожарова, 5) +7 (8692) 55-07-75;

Клиентская служба №3 (Киевская/Л.Толстого,11/35) +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба № 4 (Н.Музыки, 60А) +7(8692) 22-13-60.

С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), и военный билет.

Важно отметить, что служба в армии не учитывается при назначении досрочной пенсии за длительный стаж (в неё включаются только периоды работы и другой деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в ПФР).