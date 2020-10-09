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ПФР в Севастополе: СНИЛС для работающих в РФ иностранцев — обязательный документ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:04 09.10.2020

Отделение ПФР в Севастополе напоминает, что все работодатели, у которых трудятся иностранные граждане и лица без гражданства, обязаны зарегистрировать их в российской системе индивидуального (персонифицированного) учета.

Для регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета иностранным гражданам необходимо на работе заполнить Анкету застрахованного лица и приложить копию документа, удостоверяющего личность. Если этот документ составлен на иностранном языке, то может понадобиться нотариально заверенная копия с переводом на русский язык. Заполненную Анкету работодатель должен передать в Пенсионный фонд России по месту регистрации в качестве страхователя. Пенсионный фонд зарегистрирует иностранного работника в системе  индивидуального (персонифицированного) учета и выдаст документ, подтверждающий регистрацию, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Внимание! Работодатели в случае найма иностранных граждан должны отслеживать их миграционный статус для соблюдения норм российского пенсионного и трудового законодательств.

ПФР в Севастополе: СНИЛС для работающих в РФ иностранцев - обязательный документ

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