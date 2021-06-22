ПФР в Севастополе: СНИЛС новорожденному присваивается автоматически

В ПФР в Севастополе отмечают: родителям больше не требуется оформлять СНИЛС на детей, родившихся после 15 июля 2020 года. Пенсионный фонд самостоятельно направит страховой номер в Личный кабинет матери на портале госуслуг.

После того, как из реестра ЗАГС в информационную систему ПФР поступают сведения о рождении, ребенку автоматически оформляется страховой номер индивидуального лицевого счета — СНИЛС. Сведения об этом направляются в Личный кабинет мамы на портале госуслуг. Обращаем внимание, данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на портале госуслуг и имеют подтвержденную учетную запись. Чтобы получить уведомление об оформлении СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в Личном кабинете портала, — пояснили в пресс-службе ведомства.