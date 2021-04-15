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Нужен дубликат СНИЛС? Можно получить в личном кабинете на сайте ПФР

ПФР в Севастополе: СНИЛС ребенка оформляются автоматически

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:49 15.04.2021

Отделение ПФР в Севастополе напоминает: родителям больше не требуется оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года.

После того, как сведения из ЗАГС поступают в информационную систему ПФР, СНИЛС новорожденного автоматически направляется в личный кабинет матери на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/. В связи с этим, рекомендуем будущим родителям заранее зарегистрироваться на портале и подтвердить учетную запись. Уведомление со страховым номером индивидуального лицевого счета ребенка поступает маме через портал госуслуг. При этом важно, чтобы анкетные данные мамы, указанные в личном профиле на портале госуслуг совпадали с данными, поступившими из ЗАГС, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Например, если мама поменяла фамилию, но не изменила ее на госуслугах, то сведения о СНИЛС ребенка могут не отобразиться в личном кабинете. В таком случае необходимо обратиться в ПФР.

Консультацию по вопросам оформления СНИЛС можно получить по телефонам:

  • Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 53-96-47;
  • Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-39-33;
  • Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;
  • Клиентская служба №4 (ул. Н.Музыки, д.60А): +7 (8692) 22-13-57.

ПФР в Севастополе: СНИЛС ребенка оформляются автоматически

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