ПФР в Севастополе: социальная доплата к пенсии с 1 января 2020 года становится региональной

С 2020 года в Севастополе вводится региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения меньше прожиточного минимума. На 2020 год величина прожиточного минимума пенсионера составит 9 597 рублей* и будет выше, чем в целом по Российской Федерации (9 311 рублей).

Напомним, если у неработающего пенсионера общая сумма денежных выплат (пенсия, социальные выплаты, том числе по линии местных органов социальной защиты населения), не достигает величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по стране, в таком случае пенсионеру выплачивается федеральная социальная доплата по линии ПФР. Если же прожиточный минимум пенсионера на местном (региональном) уровне выше, чем аналогичный показатель по Российской Федерации, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального, то пенсионеру выплачивается региональная социальная доплата по линии органов социальной защиты, — отмечают в пресс-службе Отделения ПФР в Севастополе.

Так, в течение 2019 года неработающий пенсионер для назначения федеральной социальной доплаты до 8 842 рублей — прожиточного минимума пенсионера — подает соответствующее заявление непосредственно в клиентскую службу Управления ПФР в г. Севастополе.

Но для того, чтобы получать региональную социальную доплату в 2020 году, пенсионерам, чей совокупный доход в следующем году не будет превышать 9 597 рублей, необходимо будет обращаться с аналогичным заявлением в органы социальной защиты населения по месту жительства.

*Проект закона города Севастополя №19/4 «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на 2020 год»