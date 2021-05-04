ПФР в Севастополе: социальное пособие на погребение за умерших пенсионеров

В ПФР в Севастополе отмечают: размер социального пособия на погребение в г. Севастополе в 2021 году составляет 6 370,20 руб.*

Выплата социального пособия на погребение за умершего пенсионера осуществляется органом, в котором умерший получал пенсию, при условии, что на день смерти он не работал. Не позднее шести месяцев со дня смерти пенсионера обратиться в любую Клиентскую службу ПФР г. Севастополя за получением пособия могут: близкий родственник, официальный представитель, либо лицо взявшее на себя обязанности и расходы на погребение, — поясняют в пресс-службе ведомства.

Заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также справку о смерти по форме №11, выданную органами ЗАГС (при условии, что факт смерти пенсионера зарегистрирован на территории России). Выплата пособия устанавливается лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, в день обращения. Кроме пособия на погребение также может быть выплачена и сумма пенсии, недополученная пенсионером в связи со смертью.

Также согласно закону города Севастополя от 23.01.2015 № 106-ЗС, к социальному пособию на погребение граждан органами социальной защиты населения города осуществляется дополнительное единовременное пособие. Указанная выплата осуществляется при предоставлении документа, подтверждающего выплату социального пособия на погребение органами ПФР (справка выдается Клиентскими службами ПФР при обращении за погребением).

В случае смерти пенсионера из числа индивидуальных предпринимателей (в т.ч. адвокатов, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, нотариусов, иных лиц, занимающиеся частной практикой), социальное пособие на погребение выплачивается органами ПФР при условии, что он добровольно не вступал в правоотношение по обязательному социальному страхованию, что подтверждается документом, выданным органами Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ). В ином случае, погребение выплачивается территориальными органами ФСС РФ, в котором умерший был зарегистрирован в качестве страхователя, — говорят специалисты.



Погребение за умершего пенсионера, который на день смерти состоял в трудовых отношениях, выплачивается организацией (иным работодателем).

За умерших, которые не состояли в трудовых отношениях и не являлись пенсионерами, социальное пособие на погребение выплачивается территориальными органами социальной защиты населения.

Если умерший неработающий пенсионер являлся участником или инвалидом Великой Отечественной войны, расходы по захоронению осуществляются Центром социального обеспечения военного комиссариата г.Севастополя.

*Постановление Правительства Севастополя от 16.04.2021 № 162-ПП «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории города Севастополя»

**ст.9 Закона города Севастополя №106-ЗС от 23.01.2015 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя»