ПФР в Севастополе: социальные выплаты повышаются с февраля на 3%

В ПФР в Севастополе отмечают: с 1 февраля на 3% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 15 млн россиян, в том числе более 27 тысяч севастопольцев, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие лица.
Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2019 год. Также на 3% индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ), который может предоставляться как в натуральной, так и денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля вырастет до 1 155,06 рубля в месяц, — подчёркивают специалисты.
Перечень социальных услуг после индексации будет выглядеть следующим образом:
- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 889,66 рубля в месяц),
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 137,63 рубля в месяц),
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 127,77 рубля в месяц).