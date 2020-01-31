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ПФР в Севастополе: социальные выплаты повышаются с февраля на 3%
иллюстрация: bezformata.com

ПФР в Севастополе: социальные выплаты повышаются с февраля на 3%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:21 31.01.2020

В ПФР в Севастополе отмечают: с 1 февраля на 3% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 15 млн россиян, в том числе более 27 тысяч севастопольцев, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие лица.

Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2019 год. Также на 3% индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ), который может предоставляться как в натуральной, так и денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля вырастет до 1 155,06 рубля в месяц, — подчёркивают специалисты.

Перечень социальных услуг после индексации будет выглядеть следующим образом:

  • предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 889,66 рубля в месяц),
  • предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 137,63 рубля в месяц),
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 127,77 рубля в месяц).

ПФР в Севастополе: социальные выплаты повышаются с февраля на 3%

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