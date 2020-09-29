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ПФР в Севастополе: способы получения сведений из электронной трудовой книжки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:47 29.09.2020

В ПФР в Севастополе отмечают: одно из преимуществ электронной трудовой книжки (ЭТК) — удобство и доступность получения информации. Теперь работникам для их получения нет необходимости в непосредственном обращении к работодателю, поскольку вся информация имеется в виртуальных базах данных.

Напомним, с 1 января 2020 года работодатели формируют на каждого работника сведения о трудовой деятельности (ЭТК) и передают их в ПФР в установленном порядке. Эти сведения хранятся в электронном виде в информационных ресурсах ПФР, — подчёркивают в пресс-службе ведомства.

В сведения о трудовой деятельности включается информация:

  • о работнике (в частности, фамилия, имя, отчество);
  • о месте работы;
  • о трудовой функции;
  • о переводах на другую постоянную работу;
  • об увольнении с указанием основания и причины прекращения трудового договора и др.

Сведения о трудовой деятельности можно получить как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

В электронном виде:

  • через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/#services-f);
  • на портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/).

На бумажном носителе:

  • в любой клиентской службе ПФР;
  • в ближайшем отделении МФЦ.

Важно! В электронной версии трудовой книжки фиксируются сведения, начиная с 2020 года. Необходимо сохранять бумажную трудовую книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года.

ПФР в Севастополе: способы получения сведений из электронной трудовой книжки

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