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ПФР в Севастополе: справку о получении набора соцуслуг можно получить в МФЦ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:28 22.01.2021

В ПФР в Севастополе отмечают: право на набор социальных услуг (НСУ) имеют льготные категории граждан*, являющиеся получателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). При установлении ЕДВ одновременно возникает право на получение соцпакета, который предоставляется в натуральной форме (за исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации).

Натуральная форма предполагает предоставление НСУ непосредственно в виде социальных услуг  обеспечение лекарственными препаратами, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

В некоторых случаях для обращения в лечебно-профилактические учреждения, а также в железнодорожные кассы пригородного сообщения гражданину требуется представить справку, подтверждающую право на получение НСУ. Такой документ можно заказать онлайн  в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Для доступа в Личный кабинет необходима регистрация на портале госуслуг gosuslugi.ru и заверенная учетная запись.

Для граждан, которые не зарегистрированы портале госуслуг, есть возможность обратиться за справкой, подтверждающей право на НСУ, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) г. Севастополя, предварительно записавшись на прием через официальный сайт https://mfc92.ru или по телефону 41-71-00.

Адреса и время работы офисов МФЦ в г. Севастополе:

Адреса МФЦРежим работы
г.Севастополь, ул. Вокзальная, д.10Пн-Вс: 08:00-20:00
г.Севастополь, пр. Ген. Остряков, д.15Пн; Вт; Чт; Пт: 08:00-18:00; Ср: 10:00-20:00; Сб:08:00-16:00
г. Севастополь, ул. Леваневского, 24Пн-Ср, Пт: 08:00-18:00; Чт: 10:00 -20:00;

Сб: 09:00  16:00

г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда, 64Пн-Ср: 09:00-18:00; Чт: 11:00-20:00;

Пт-Сб: 09:00-18:00

г. Инкреман, ул. Умрихина, 1Вт-Сб: 09:00-18:00
с. Орлиное, ул. Тюкова, 60АПн-Чт: 09:00-18:00; Пт: 09:00-17:00
с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82Пн-Чт: 08:00-17:00; Пт: 08:00-16:00
пгт. Кача, ул. Авиаторов, 9Вт-Пт: 08:00-17:00; Сб: 09:00-16:45
г. Севастополь, Балаклава, ул. Новикова, 4Пн-Сб: 08:00-17:00;
г. Севастополь, ул. Бориса Михайлова, 6Пн: 11:00 -20:00; Вт-Сб: 09:00-18:00
г. Севастополь, ул. Павла Корчагина, 34Пн, Ср-Пт: 08:00  18:00; Вт: 10:00-20:00;  Сб: 08:00-16:00

* Категории граждан, имеющих право на НСУ определены ст. 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ

ПФР в Севастополе: справку о получении набора соцуслуг можно получить в МФЦ

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