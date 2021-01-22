ПФР в Севастополе: справку о получении набора соцуслуг можно получить в МФЦ

В ПФР в Севастополе отмечают: право на набор социальных услуг (НСУ) имеют льготные категории граждан*, являющиеся получателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). При установлении ЕДВ одновременно возникает право на получение соцпакета, который предоставляется в натуральной форме (за исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации).

Натуральная форма предполагает предоставление НСУ непосредственно в виде социальных услуг  обеспечение лекарственными препаратами, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

В некоторых случаях для обращения в лечебно-профилактические учреждения, а также в железнодорожные кассы пригородного сообщения гражданину требуется представить справку, подтверждающую право на получение НСУ. Такой документ можно заказать онлайн  в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Для доступа в Личный кабинет необходима регистрация на портале госуслуг gosuslugi.ru и заверенная учетная запись.

Для граждан, которые не зарегистрированы портале госуслуг, есть возможность обратиться за справкой, подтверждающей право на НСУ, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) г. Севастополя, предварительно записавшись на прием через официальный сайт https://mfc92.ru или по телефону 41-71-00.

Адреса и время работы офисов МФЦ в г. Севастополе:

Адреса МФЦ Режим работы г.Севастополь, ул. Вокзальная, д.10 Пн-Вс: 08:00-20:00 г.Севастополь, пр. Ген. Остряков, д.15 Пн; Вт; Чт; Пт: 08:00-18:00; Ср: 10:00-20:00; Сб:08:00-16:00 г. Севастополь, ул. Леваневского, 24 Пн-Ср, Пт: 08:00-18:00; Чт: 10:00 -20:00; Сб: 09:00  16:00 г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда, 64 Пн-Ср: 09:00-18:00; Чт: 11:00-20:00; Пт-Сб: 09:00-18:00 г. Инкреман, ул. Умрихина, 1 Вт-Сб: 09:00-18:00 с. Орлиное, ул. Тюкова, 60А Пн-Чт: 09:00-18:00; Пт: 09:00-17:00 с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82 Пн-Чт: 08:00-17:00; Пт: 08:00-16:00 пгт. Кача, ул. Авиаторов, 9 Вт-Пт: 08:00-17:00; Сб: 09:00-16:45 г. Севастополь, Балаклава, ул. Новикова, 4 Пн-Сб: 08:00-17:00; г. Севастополь, ул. Бориса Михайлова, 6 Пн: 11:00 -20:00; Вт-Сб: 09:00-18:00 г. Севастополь, ул. Павла Корчагина, 34 Пн, Ср-Пт: 08:00  18:00; Вт: 10:00-20:00; Сб: 08:00-16:00

* Категории граждан, имеющих право на НСУ определены ст. 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ