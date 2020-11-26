ПФР в Севастополе: среда, доступная для всех

В России по данным Федерального реестра инвалидов проживает более 11 млн людей с ограниченными возможностями, в том числе более 20 тысяч — в Севастополе.

Качество обслуживания граждан и, в первую очередь, инвалидов, является одним из важнейших направлений работы Пенсионного фонда РФ. Для повышения уровня их обслуживания севастопольское Отделение ПФР участвует в государственной программе «Доступная среда». Основная цель данной программы – сформировать среду, одинаково доступную для всех членов общества в ключевых сферах жизнедеятельности. Для этого должны быть устранены препятствия и барьеры, мешающие доступности граждан к зданиям, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, — отмечают в пресс-службе ПФР в Севастополе.

Большинство зон приема посетителей в клиентских службах ПФР города оснащены мнемосхемами, которые помогают в ориентации и навигации слабовидящих инвалидов на площади клиентской службы, пиктограммами, а также информационными табличками, выполненными шрифтом Брайля. Также оборудованы санитарные комнаты, установлены кнопки вызова.

Кроме того, государственные услуги Пенсионного фонда можно получить и без личного визита в органы ПФР, что также способствует интеграции в обществе людей с ограниченными возможностями. Для этого можно воспользоваться электронным сервисом ПФР — «Личный кабинет гражданина», размещенного на сайте ПФР.

Все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства. На сайте ПФР существует специальная версия, которая дублирует информацию, но отличается специальными настройками. На странице можно увеличить шрифт, изменить его цвет и фон и т.д. Она размещена в верхней части страницы меню под значком «АА».

В версию сайта для слабовидящих интегрирован голосовой ассистент. Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню«АА», выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст.

В некоторых случаях установленный на компьютере браузер (интернет-обозреватель) или антивирус могут блокировать работу голосового ассистента. Чтобы исключить возможность блокировки, необходимо правильно выставить настройки браузера и антивируса, например отключить блокировку всплывающих окон для сайта Пенсионного фонда.