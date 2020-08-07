ПФР в Севастополе: срок подачи заявлений на выплаты семьям с детьми по линии ПФ — до 1 октября

Сотрудники Отделения ПФР в Севастополе обращают внимание родителей, которые по каким-либо причинам ещё не подали заявление на дополнительные выплаты семьям с детьми (от 0 до 16 лет), производимые с апреля по июль в рамках Указа* Президента РФ: срок подачи заявлений на выплаты — до 1 октября 2020 года! Заявление можно подать в МФЦ, а также в клиентские службы ПФР по предварительной записи либо в электронном виде:

на выплату семьям с детьми до 3 лет — через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru или портале госуслуг gosuslugi.ru;

на выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет — на портале госуслуг gosuslugi.ru.

Опекуны и попечители детей подают заявление только лично — в МФЦ или в клиентскую службу ПФР.

Напоминаем, право на данные выплаты имею граждане РФ, проживающие на территории Российской Федерации. При наличии права на сертификат МСК заявление на выплату на ребенка в возрасте от 0 до 3 лет должен подавать только владелец сертификата (чаще всего это мама). Если ребенок — единственный и родился в период с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года, то заявление может подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Заявление на выплату на ребенка от 3 до 16 лет также может подать один из родителей. Перед отправкой заявления в электронном виде необходимо внимательно проверить достоверность всех данных — ошибки при заполнении могут повлиять на получение выплаты, — подчёркивают специалисты ведомства.

В случае возникновения вопросов, связанных с данными выплатами, родители, как и раньше, могут воспользоваться электронным сервисом online.pfrf.ru.

*Указ Президента РФ от 7 апреля 2020 года №249 «О дополнительных мерах социальных поддержки семей, имеющих детей»