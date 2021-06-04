ПФР в Севастополе студентам и школьникам о летнем трудоустройстве

В ПФР в Севастополе отмечают: летом многие школьники и студенты находят себе подработку, поэтому тем, кто получает выплаты по линии Пенсионного фонда, необходимо сообщить о факте летнего трудоустройства.

Так, если ребенку к пенсии по потере кормильца установлена федеральная социальная доплата (ФСД) до прожиточного минимума пенсионера (в Севастополе в 2021 год — 9 862 руб), то во время официального трудоустройства право на эту доплату утрачивается. В этом случае необходимо сообщить о своем трудоустройстве в Пенсионный фонд. Для этого оперативно (в течение 5 рабочих дней) нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР с паспортом и трудовым договором или трудовой книжкой (или любым другим документом, подтверждающим факт трудоустройства). После завершения работы и продолжения учебы можно обратиться в ПФР для возобновления выплаты ФСД – с паспортом и документом, свидетельствующим о прекращении трудовой деятельности, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Обращаем особое внимание! Если студент или школьник официально устроился на работу и, соответственно, временно утратил право на получение ФСД, но не сообщил об этом в ПФР, суммы, выплаченные в этот период, считаются незаконно полученными и подлежат возврату.

Напомним, детям, потерявшим одного или двух родителей, устанавливается пенсия по потере кормильца. По достижении 18-ти лет данная выплата прекращается. Но при условии дальнейшего поступления на очное обучение в высшем или среднем учебном заведении молодой человек получает пенсию по случаю потери кормильца до окончания учебы, но не более чем до 23-х лет.