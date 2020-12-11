ПФР в Севастополе: уход за 80-летним можно оформить подростку с 14 лет

В ПФР в Севастополе отмечают: оформить уход за пожилым человеком старше 80 лет либо за инвалидом 1 группы или нуждающимся в постоянной посторонней заботе (по заключению медиков) могут неработающие трудоспособные граждане, и в частности – школьники или студенты. При этом, к пенсии нетрудоспособному гражданину будет ежемесячно начисляться 1200 рублей, положенные ухаживающему лицу. Также у молодых людей время ухода и пенсионные коэффициенты (1,8 коэффициента за год ухода) будет засчитано в стаж, для формирования будущей пенсии.

Уход можно оформить с 14 лет, но для этого потребуется разрешение родителей и органов опеки. С 16 лет молодые люди уже смогут сделать это самостоятельно. Выплата назначается на основании заявления трудоспособного гражданина, которое можно отправить через личный кабинет на сайте ПФР, а также согласия нетрудоспособного человека на осуществление за ним ухода. Согласие можно направить через сайт ПФР. Если пенсионер в силу возраста или состояния здоровья не может заполнить электронное заявление, то он может написать доверенность по специальной форме, которую можно взять в клиентской службе, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Важно, что при трудоустройстве (после окончания учебы или во время каникул) необходимо оперативно уведомить об этом Пенсионный фонд, подав соответствующее заявление. В Севастополе компенсационные выплаты по уходу получают 9 207 человек.