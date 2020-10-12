Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | ПФР в Севастополе: в городе распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий стало проще

crimeapress_news

Следком проверяет ситуацию с выплатой материнского капитала двойняшкам из Севастополя

ПФР в Севастополе: в городе распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий стало проще

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:52 12.10.2020

В ПФР в Севастополе отмечают: с апреля 2020 года подать заявление о распоряжении средствами материнского семейного капитала (МСК) на улучшение жилищных условий (приобретение или строительство жилья) с привлечением кредитных средств можно непосредственно в банке, в котором открывается кредит.

То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на его погашение или уплату первого взноса с помощью средств материнского капитала. Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам связи. Для этого отделениями Пенсионного фонда России по всей стране  заключены соглашения об информационном обмене с банками, которые предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой и обладают разветвленной сетью отделений, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день в Севастополе соглашение об информационном взаимодействии заключено с РНКБ банком (ПАО). Заявление о распоряжении средствами МСК через РНКБ подали 12 севастопольских семей.

ПФР в Севастополе: в городе распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий стало проще

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.