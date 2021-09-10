ПФР в Севастополе: в городе выплату к школе получили более 59 тысяч детей

В отделении ПФР в Севастополе отмечают: в ведомство поступило 46 740 заявлений на получение выплаты к школе. Положительные заключения выданы в отношении 45 850 тысяч заявлений. Средства получили 59 748 детей.

Отделение ПФР по г.Севастополю обращается к родителям, которые еще не подали заявление на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Выплата детям, которым по состоянию на 2 июля 2021 года не исполнилось 18 лет, устанавливается не зависимо от факта обучения в школе! — подчёркивают в пресс-службе ведомства.

Согласно постановлению*, средства предоставляются российским гражданам, проживающим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, рожденных с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года.

Напоминаем, выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

Также выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на каждого такого ребенка.

*Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2021 г. №1158 «Об утверждении Правил осуществления выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»