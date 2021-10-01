ПФР в Севастополе: важно правильно заполнить заявления на выплаты!

В ПФР в Севастополе отмечают: правильно заполненное заявление с достоверными данными — это гарантированное поступление денежных средств.

Напомним, согласно постановлению Правительства РФ от 28.06.2021 № 1037* нуждающиеся родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет, а также беременные женщины, имеющие гражданство РФ и вставшие на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности, могут подать заявления на ежемесячные пособия. Выплату пособий осуществляет ПФР, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявление можно подать на портале госуслуг gosuslugi.ru или в клиентской службе ПФР по месту жительства.

При заполнении заявления необходимо вносить только достоверную информацию! В случае, если заявление заполнено неправильно и содержит недостоверные данные, заявление не пройдет проверку в информационной системе.

Обращаем внимание на наиболее распространенные ошибки, которые допускают родители при подаче заявления.

1) данные ребенка: ФИО отличается от указанного в свидетельстве о рождении; неверно введены реквизиты актовой записи о рождении ребенка (вместо данных актовой записи ошибочно указаны серия и номер); неправильный СНИЛС ребенка;

2) предоставление ошибочных данных в сведениях о банковском счете подающего заявление (необходимо предоставить номер счета, а не номер карты);

3) отсутствуют данные о реквизитах актовой записи о расторжении брака;

4) отсутствуют данные судебных решений о взыскании алиментов;

5) не указано наименование медицинского учреждения, где наблюдается вставшая на учет беременная женщина.

* Постановление Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1037 «Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также перечня документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об их назначении»