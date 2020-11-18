ПФР в Севастополе: важно сдать отчеты по форме СЗВ-К вовремя

Отделение ПФР в Севастополе напоминает о необходимости предоставить сведения о «крымском» стаже своих работников в соответствии с графиком , чтобы позаботиться о будущей пенсии своих работников.

Начиная с 2020 года специалисты Пенсионного фонда РФ в Севастополе принимают от работодателей-страхователей сведения о «крымском» стаже для внесения на лицевые счета граждан РФ, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя*. Принимаемые отчеты по форме СЗВ-К содержат информацию о периодах трудовой деятельности севастопольцев ДО их регистрации в российской системе обязательного пенсионного страхования, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы весь стаж работника был учтен, работодателю необходимо до 31 декабря 2021 года предоставить в ПФР отчетность по форме СЗВ-К. Чтобы оперативно обработать всю поступающую в ПФР информацию, был разработан специальный график сдачи отчетности. Он создан для удобства как работодателей, так и специалистов ПФР.

Пенсионный фонд настоятельно просит работодателей-страхователей сдать отчеты заранее, чтобы специалисты ПФР смогли проверить отчетность и указать, в случае необходимости, работодателям на допущенные ошибки. Таким образом, у страхователя будет возможность оперативно их исправить и предоставить отчетность вовремя в надлежащем виде.

Сведения могут быть представлены страхователями в территориальные органы ПФР несколькими способами: на бумажном носителе (страхователем (его представителем) лично) и в форме электронного документа с использованием электронной подписи через Интернет. Бесплатное программное обеспечение, необходимое для формирования и проверки отчета размещены на сайте ПФР pfrf.ru.

По всем вопросам о порядке формирования и представления сведений работодатели-страхователи могут обратиться:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 53-96-47;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-39-33;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба №4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-57;

Отдел обработки документов персонифицированного учета Центра ПФР по выплате пенсий: +7 (8692) 53-16-92;

Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями Центра ПФР по установлению пенсий: +7(8692) 53-16-97.

*Федеральный закон от 02.08.2019 № 306-ФЗ* «О внесении изменения в Федеральный закон «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»