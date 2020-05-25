ПФР в Севастополе: военная служба засчитывается в пенсионный стаж

Специалисты Отделения ПФР в Севастополе просят учесть: при назначении страховой пенсии в стаж засчитываются периоды военной службы или другой приравненной к ней службы, в том числе срочной службы в армии по призыву.

Граждане, проходившие вышеуказанную службу, приглашаются в течение 2020 года в Пенсионный фонд РФ для подачи заявления о включении периодов службы в индивидуальный лицевой счет. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), и военный билет, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подать заявление можно в клиентские службы Управления ПФР в г. Севастополе, предварительно записавшись на прием:

Клиентская служба №1 (Урицкого, 2) +7 (8692) 63-21-77;

Клиентская служба №2 (Пожарова, 5) +7 (8692) 55-07-75;

Клиентская служба №3 (Киевская/Л.Толстого,11/35) +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба № 4 (Н.Музыки, 60А) +7(8692) 22-13-60.