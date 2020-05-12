ПФР в Севастополе: выплата на детей до 3 лет в размере 5000 рублей на каждого ребенка — расширена

В ПФР в Севастополе отмечают: в соответствии с указом президента расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет.

Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Данная выплата не зависит от дохода семьи, — говорят в пресс-службе ведомства.

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ.

Как подать заявление:

первый случай: единственный ребенок родился или был усыновлен в период 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года. Заявление на выплату может подать любой из родителей только через портал госуслуг gosuslugi.ru.

единственный ребенок родился или был усыновлен в период 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года. Заявление на выплату может подать любой из родителей второй случай: у семьи есть или было право на материнский капитал. Электронное заявление может подать только владелец сертификата. Заявление подается в электронном виде через портал госуслуг либо через сайт ПФР es.pfrf.ru.

Как получить выплату:

Подать заявление в электронном виде. Это нужно сделать один раз до 1 октября 2020 года. Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него. Дополнительные документы не нужны.

В заявлении заполнить информацию о детях в возрасте до 3 лет. Все дети этого возраста указываются в одном заявлении.

Указать реквизиты банковского счета для выплаты. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета. Номер карты не подойдет.

Дождаться решения по заявлению.

Обращаем особое внимание севастопольцев! Во избежание распространения короновирусной инфекции в период обязательной самоизоляции, которая в Севастополе продлена по 17 мая включительно, настоятельно рекомендуем семьям обращаться с заявлением только в электронном виде через портал госуслуг! — подчёркивают специалисты. — Если же у родителя нет подтвержденной записи на портале госуслуг, заявление можно подать в МФЦ или в клиентскую службу ПФР по месту жительства, в обязательном порядке предварительно записавшись на прием. С собой иметь паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета.

Решение по поводу выплаты принимает территориальное подразделение ПФР в течение 5 рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на Госуслугах или на сайте ПФР. Срок для перечисления выплаты — 3 рабочих дня после положительного решения.

Дополнительная выплата не уменьшает материнский капитал.