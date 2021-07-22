ПФР в Севастополе: выплата пособий на детей лицам, получающим алименты

Влияет ли наличие/отсутствие алиментов на право получать от государства выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет? На эти вопросы отвечает начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по г.Севастополю Лариса Миронова.

Вкратце о новом пособии, которое будет выплачивать ПФР одиноким родителям?

С 1 июля Пенсионный фонд стал принимать заявления от родителей с низкими доходами, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до семнадцати лет. Размер пособия составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка – 6 138 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 12 276 рублей).

Важное условие для получения пособий – размер дохода на одного члена семьи. Доход не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе — в Севастополе он составляет 11 380 руб. То есть, среднедушевой доход на одного члена семьи не должен превышать эту сумму. Кроме того, пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи.

Пособие назначается единственному родителю (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери) или родителю/законному представителю ребенка, в отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов.

Подробно остановимся на алиментах. Кто из родителей может получать пособие?

Пособие может получать тот родитель, с кем проживает ребенок, на которого судом назначена выплата алиментов.

Может ли получать новое пособие один из родителей, если второй родитель лишен родительских прав?

Если у родителя есть судебное решение об уплате ему алиментов, то он может получать пособие.

Перестанут ли выплачивать пособие, если суд отменил выплату алиментов на ребенка?

Да. Выплата пособия будет прекращена.

У женщины есть ребенок от первого брака, на которого она получает алименты по решению суда, она снова вышла замуж и воспитывает совместных детей со вторым мужем. Ей назначат пособие на первого ребенка? Если да, то каким образом будут учитываться доходы семьи, с учетом всех членов семьи или только ее и ребенка?

Пособие назначат. В таком случае в составе семьи учтут женщину, ее нынешнего супруга и всех детей, а в доход семьи включат алименты.

Как получить пособие, если детей несколько, но алименты установлены на одного?

Пособие назначается на того ребёнка, на которого есть решение суда о выплате алиментов.

Источник: пресс-служба ПФР в Севастополе

