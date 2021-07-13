ПФР в Севастополе: выплата в размере 10 тыс. рублей к началу учебного года

В ПФР в Севастополе отмечают: большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату. Речь идет о выплате в размере 10 тыс. рублей к началу учебного года.

Заявления будут автоматически формироваться по имеющимся на портале госуслуг данным и появятся в личных кабинетах родителей. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. Заполненные заявления уже 11 июля начали появляться в личных кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств.

ВАЖНО! Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители должны скорректировать информацию.

Обращаем внимание, единовременная выплата 10 тысяч рублей может зачисляться на счёт любой платёжной системы.

Прием заявлений откроется с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала госуслуг заявления будут также приниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда.