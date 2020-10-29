ПФР в Севастополе: выплаты из средств маткапитала продлеваются без заявлений до 1 марта 2021 года

В ПФР в Севастополе сообщили: согласно изменениям в законодательстве*, Пенсионный фонд продлевает ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала (МСК) семьям с невысоким доходом, в которых второй ребёнок рождён (усыновлён) начиная с 1 января 2018 года.

Напоминаем, выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет и осуществляется по ежегодным заявлениям родителей. То есть, когда ребёнку исполняется год, родители подают новое заявление и необходимые документы (сведения о доходах) – до достижения ребёнком двух лет, а затем – до достижения трёх лет. Выплаты автоматически продлеваются без предоставления каких-либо справок тем семьям, в которых второму ребёнку с 1 октября 2020 года исполнится один или два года. Автоматическое продление выплат из материнского капитала для семей с низкими доходами будет действовать до 1 марта 2021 года, — поясняют специалисты ведомства.

*Федеральный закон от 27 октября 2020 г. № 345-ФЗ “О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка»