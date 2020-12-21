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ПФР в Севастополе: выплаты в размере 5 000 рублей на детей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:56 21.12.2020

В соответствии с Указом* Президента РФ родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно перечислят единовременную которая составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье.

Сотрудники Отделения Пенсионного фонда РФ в Севастополе подготовили ответы на самые популярные вопросы.

Кому положена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей?

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Заявление на выплату можно  подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года.

Как получить единовременную выплату?

Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, выплата будет предоставлена автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же реквизитам. Сами средства будут перечислены до конца месяца.

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы ранее не подавали заявление ни на одну из этих выплат, вам необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе ПФР, указав в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля 2021 года.

Выплата дается за каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок до 7 лет включительно, выплачивается 5 тыс. рублей, если два ребенка – 10 тыс. рублей, и так далее.

Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на материнский капитал?

Да, может. Право на единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал.

Могут ли опекуны получить выплату?

Да, могут. Если опекун ранее уже получал выплаты на детей, 5 тыс. рублей в декабре будут предоставлены беззаявительно. Если ранее опекун не получал выплаты на детей, ему необходимо подать заявление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России.

Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Из каких средств идет выплата?

Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.

До какого числа можно подать заявление на выплату?

Заявления на выплату принимаются до 1 апреля 2021 года.

Нужна ли для получения выплат карта «МИР»?

Нет, единовременная выплата на детей до 7 лет включительно может быть перечислена на банковский счет, привязанный к карте любой платежной системы.

Что делать, если сменились реквизиты счета для зачисления выплаты?

Если счет, который вы указали в предыдущих заявлениях на ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, был закрыт, нужно сообщить новые реквизиты.

Для этого подается заявление об изменении реквизитов с новыми данными банковского счета. После этого выплата поступит на новый счет.

Что делать, если выплата не приходит?

Возникающие вопросы относительно получения единовременной выплаты родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.

*Указ Президента РФ от 17.12.2020 №797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» 

ПФР в Севастополе: выплаты в размере 5 000 рублей на детей

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