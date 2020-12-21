ПФР в Севастополе: выплаты в размере 5 000 рублей на детей

В соответствии с Указом* Президента РФ родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно перечислят единовременную которая составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье.

Сотрудники Отделения Пенсионного фонда РФ в Севастополе подготовили ответы на самые популярные вопросы.

Кому положена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей?

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года.

Как получить единовременную выплату?

Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, выплата будет предоставлена автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же реквизитам. Сами средства будут перечислены до конца месяца.

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы ранее не подавали заявление ни на одну из этих выплат, вам необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе ПФР, указав в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля 2021 года.

Выплата дается за каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок до 7 лет включительно, выплачивается 5 тыс. рублей, если два ребенка – 10 тыс. рублей, и так далее.

Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на материнский капитал?

Да, может. Право на единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал.

Могут ли опекуны получить выплату?

Да, могут. Если опекун ранее уже получал выплаты на детей, 5 тыс. рублей в декабре будут предоставлены беззаявительно. Если ранее опекун не получал выплаты на детей, ему необходимо подать заявление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России.

Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Из каких средств идет выплата?

Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.

До какого числа можно подать заявление на выплату?

Заявления на выплату принимаются до 1 апреля 2021 года.

Нужна ли для получения выплат карта «МИР»?

Нет, единовременная выплата на детей до 7 лет включительно может быть перечислена на банковский счет, привязанный к карте любой платежной системы.

Что делать, если сменились реквизиты счета для зачисления выплаты?

Если счет, который вы указали в предыдущих заявлениях на ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, был закрыт, нужно сообщить новые реквизиты.

Для этого подается заявление об изменении реквизитов с новыми данными банковского счета. После этого выплата поступит на новый счет.

Что делать, если выплата не приходит?

Возникающие вопросы относительно получения единовременной выплаты родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru , специально запущенный для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.

*Указ Президента РФ от 17.12.2020 №797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»