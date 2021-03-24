ПФР в Севастополе: заявление на выплату 5000 рублей на детей до 8 лет необходимо подать до конца марта

Специалисты в ПФР в Севастополе обращаются к родителям, не получившим единовременную выплату в размере 5000 рублей на детей в возрасте до 8 лет.

Заявление на данную выплату принимаются не позднее 31 марта 2021 года (включительно), — подчёркивают в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, в соответствии с Указом* Президента РФ граждане Российской Федерации, проживающие на территории России и являющиеся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей (с гражданством РФ) в возрасте до восьми лет, имеют право на получение единовременной выплаты в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка.

Тем, кто еще не получил данную выплату, необходимо самостоятельно подать заявление до 31 марта включительно. Например, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года (в том числе в январе-марте 2021 года) и был зарегистрирован в органах ЗАГС, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, представлявшихся Пенсионным фондом в течение 2020 года,

Оформить выплату можно через портал госуслуг ( электронное заявление ) или подать заявление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда независимо от места жительства.

В заявлении указываются данные свидетельства о рождении и СНИЛС каждого ребенка, а также реквизиты счета в банке, куда будут перечислены деньги. Важно правильно заполнить заявление, а также все реквизиты с указанием корректного действующего расчетного банковского счёта того родителя, кто будет подавать заявление.

Обращаем внимание, что опекунам (попечителям) ребенка для подачи заявления необходимо лично обратиться в клиентскую службу ПФР, поскольку им нужно представить документы, подтверждающие полномочия.

*Указ Президента РФ №797 от 17.12.2020 г. «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»