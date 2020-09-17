ПФР в Севастополе: заявление на выплату на детей до 16 лет необходимо подать до 30 сентября

Севастопольским семьям с детьми в возрасте до 16 лет, за период действия Указов* Президента РФ, по линии Пенсионного фонда было выплачено более 1,6 млрд рублей. На сегодня в Севастополе почти все родители получили данные средства в качестве дополнительной поддержки в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако:

Отделение ПФР по г.Севастополю напоминает семьям, которые ещё НЕ обратились за выплатами на детей до 16 лет, что заявление необходимо подать в срок по 30 сентября 2020 года включительно! Это можно сделать в личном кабинете на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru: выплата на детей в возрасте до 3 лет — gosuslugi.ru/395593/1; выплата на детей в возрасте с 3 до 16 лет — posobie16.gosuslugi.ru. После подачи этих заявлений дополнительная выплата на детей от 0 до 16 лет назначается автоматически. Опекуны (попечители) и законные представители подают заявления непосредственно в территориальные органы ПФР, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Напомним, с апреля 2020 года Пенсионный фонд стал производить ежемесячную выплату (за апрель, май, июнь) по 5 тысяч рублей на детей в возрасте от 0 до 3 лет, с июня — единовременную выплату в размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет. Дополнительная выплата в июле в размере 10 тысяч рублей производилась в беззаявительном порядке.

Важно! Семьи с детьми, родившихся в период с 1 апреля 2017 года по 30 сентября 2017 года, имеют право обратиться с заявлениями на обе выплаты – по 5 и 10 тысяч. Т.е., если ребенок родился, например, в сентябре 2017 года, то в сентябре 2020 года у родителей возникло право на дополнительную единовременную выплату на детей с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

С ответами на вопросы о выплатах семьям с детьми, можно ознакомиться — http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/.

*Указ Президента Российской Федерации № 249 от 7 апреля 2020 г. «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»;

Указ Президента Российской Федерации № 317 от 11 мая 2020 г. «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. N 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»;

Указ Президента Российской Федерации № 412 от 23 июня 2020 г. «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».