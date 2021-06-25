ПФР в Севастополе: заявления на два новых пособия семьям начнут приниматься с 1 июля

В ПФР в Севастополе отмечают: Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно.

Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности, — сообщили в пресс-службе ПФР в Севастополе.

Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка. В случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

В г. Севастополе выплата семьям с одним родителем составит 6 138 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 12 276 рублей), а выплата беременной женщине – 6 082 рубля (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 12 164 рубля).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления Правительства РФ.