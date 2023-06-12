Пик наводнения в Херсонской области пройден

На данный момент с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано 7,2 тыс. человек, из них в пунктах временного размещения (ПВР) находится 1,6 тыс. человек. К исходу 11 июня с начала спасательной операции с затопленных территорий эвакуированы 7,1 тыс. человек, из них 410 детей и 95 маломобильных граждан. За последние сутки из сел, пострадавших от затопления, вызванного разрушением дамбы Каховской ГЭС, вывезли 150 человек. 80 человек госпитализированы в лучшие медучреждения области.

Не только оперативно производится эвакуация жителей и принятие соответствующих мер реагирования в результате ЧС на Каховской ГЭС, но также в настоящее время Правительством Херсонской области принимаются все меры для того, чтобы максимально оперативно обеспечить выплаты гражданам, — сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его мнению, пик наводнения пройден. Действительно, вода продолжает уходить: в Новокаховском городском округе — до отметки 5 метров, в Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах – до 1,5 метра. От воды освободились более тысячи домов. В Новой Каховке продолжается откачка воды и расчистка территории.

В Новой Каховке с рабочей поездкой побывал Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В городе намечаются масштабные строительные и восстановительные работы. Поможет вся страна.

По поручению Президента посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области. Посмотрел текущую ситуацию в целом и организацию работ по ликвидации наводнения. Могу сказать, что работа организована хорошо. Например, воды уже нет на площади, известной всем кадрами с плавающими лебедями. Посетил пункт обеспечения товарами первой необходимости, посмотрел наборы, которые выдаются людям. Далее провел совещание в штабе, где посмотрели все дальнейшие шаги по ликвидации наводнения и обеспечения граждан всем необходимым, — написал в своем Telegram-канале Марат Хуснуллин.

Вчера здесь началась санитарная обработка местности группировкой сил и средств от Министерства обороны РФ. Сегодня стартовала вакцинация жителей Голопристанского и Скадовского муниципальных округов.

Продолжается доставка гуманитарной помощи: продуктов питания и бутилированной питьевой воды, предметов первой необходимости.

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