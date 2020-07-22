Пиротехники Центра «Лидер» приступили к работам по разминированию Крепости Керчь

Отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России прибыл в Республику Крым для проведения пиротехнических работ на территории Крепости Керчь. В состав группы вошли 22 специалиста, среди которых пиротехники, кинологи, медицинские сотрудники, а также 2 единицы специализированной техники.

Основная миссия специалистов – сделать памятник фортификационного строительства безопасным для посещения туристов и местных жителей. Ведь сегодня сохранившиеся архитектурные объекты в крепости представляют историко-культурную ценность. Однако из-за ожесточённых боев во время войн ныне на территории Крепости до сих пор можно встретить «отголоски войны» — взрывоопасные предметы, сохранившие свою боевую способность, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Для эффективного выполнения ответственной задачи на территории Крепости Керчь личным составом отряда Центра и представителем дирекции Керченской крепости проведена рекогносцировка рабочей площадки, оборудование административной зоны и разбивка рабочей площадки на боксы. Проведено обслуживание техники после совершения марша.

Значимость той работы, которую проводят специалисты Центра «Лидер» по обеспечению безопасности Крымского полуострова невозможно переоценить, ведь только за последний год было обследовано территории общей площадью 52 га, обнаружено и обезврежено более 5 600 боеприпасов и снарядов времён Великой Отечественной войны, — подчеркнули в чрезвычайном ведомстве.

Нелёгкая и опасная работа, которую проводят специалисты центра «Лидер» МЧС России в конечном счёте направлена на достижение единственной цели — сделать территорию Крепости Керчь безопасной для посещения туристов и местных жителей.

Фото: ГУ МЧС по РК.