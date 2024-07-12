Пиротехники крымского отряда МЧС продемонстрировали опасные боеприпасы, найденные в Керчи

Сегодня пиротехники Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым рассказали детям о правилах безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Мероприятие приурочено ко «Дню Крепости», который празднуется сегодня в Керчи.

Праздник призван напомнить молодому поколению о героическом прошлом города-героя и о том, что земля до сих пор хранит наследие Великой Отечественной войны.

Сотрудники пиротехнического подразделения напомнили ребятам о том, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо сообщить о находке взрослым и по телефону 112, не трогать, не переносить и не играть с предметом, отойти на безопасное расстояние и не допустить приближения к месту случайных людей, не пробовать самостоятельно обезвредить взрывоопасный предмет, – рассказали в ГУ МЧС России по РК.

За эту неделю силами СМО было обезврежено 27 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, один из них авиаснаряд.

Просмотры: 9