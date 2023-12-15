Пиротехники МЧС обезвредили под Феодосией взрывоопасные предметы: мины и снаряды

15 декабря пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК провели операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы: ГО Феодосия, за пгт. Приморский, в сторону трассы «Таврида»: АС-150мм – 2 ед., АС-122мм – 1ед., АС-76мм – 2 ед. Всего сотрудниками МЧС России было обнаружено и обезврежено 258 взрывоопасных предметов различного калибра, а также 500 единиц стрелковых боеприпасов, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.