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Пиротехники МЧС обезвредили под Феодосией взрывоопасные предметы: мины и снаряды

Пиротехники МЧС обезвредили под Феодосией взрывоопасные предметы: мины и снаряды

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:28 15.12.2023

15 декабря пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК провели операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы: ГО Феодосия, за пгт. Приморский, в сторону трассы «Таврида»: АС-150мм – 2 ед., АС-122мм – 1ед., АС-76мм – 2 ед. Всего сотрудниками МЧС России было обнаружено и обезврежено 258 взрывоопасных предметов различного калибра, а также 500 единиц стрелковых боеприпасов, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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