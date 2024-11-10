Пиротехники МЧС России по Севастополю отправились в Курскую область

Сотрудникам ведомства предстоит выполнить там комплекс задач по разминированию территорий.

Пожелать специалистам удачи и дать напутствие прибыли сослуживцы, родные и близкие. А представители местного мотоклуба сопроводили спецтехнику МЧС России до выезда из города почётной колонной, — отмечают в пресс-службе ведомства.