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Пиротехники МЧС России по Севастополю отправились в Курскую область

Пиротехники МЧС России по Севастополю отправились в Курскую область

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:34 10.11.2024

Сотрудникам ведомства предстоит выполнить там комплекс задач по разминированию территорий.

Пожелать специалистам удачи и дать напутствие прибыли сослуживцы, родные и близкие. А представители местного мотоклуба сопроводили спецтехнику МЧС России до выезда из города почётной колонной, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

Пиротехники МЧС России по Севастополю отправились в Курскую область Пиротехники МЧС России по Севастополю отправились в Курскую область

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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