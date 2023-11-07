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«Письма военнослужащим»: студенты и работники КФУ передали более 250 писем на фронт
фото: пресс-служба КФУ

«Письма военнослужащим»: студенты и работники КФУ передали более 250 писем на фронт

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:01 07.11.2023

Студенты и работники Крымского федерального университета присоединились к акции «Письма военнослужащим». На данный момент участникам специальной военной операции было передано более 250 писем со словами поддержки и благодарности. Письма переданы консультанту Комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению и социальной политике, организатору гуманитарных миссий в зоне специальной военной операции Никите Сандалову, который доставил их бойцам запорожского направления.

Прежде всего, спасибо студентам и преподавателям за то, что не оставляете нас, за то, что поддерживаете. То, что вы пишете, эти слова трогают за живое, и стремление к работе, стремление к защите становится ещё больше. Хотя ты уже, можно сказать, на максимум выжат, они придают сил. Они очень важны и нужны для нас. Спасибо вам большое, – цитирует пресс-служба вуза участника специальной военной операции.

Акция организована Координационным центром вуза и студенческим клубом «Я Горжусь». Присоединиться к ней можно до 17 ноября, принеся письмо по адресу: г. Симферополь, просп. Академика Вернадского, 4, второй этаж, площадка клуба «Я Горжусь».

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источник: пресс-служба КФУ

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