Письма ялтинских детей отвезли Деду Морозу в Великий Устюг
фото: пресс-служба администрации Ялты

Письма ялтинских детей отвезли Деду Морозу в Великий Устюг

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:00 21.01.2026

В Ялте официально завершил работу сказочный зимний городок, который на протяжении всех новогодних праздников радовал жителей и гостей города на площади Советская. Торжественным аккордом его закрытия стала церемония отправки детских писем из почтового ящика желаний. Почётную миссию, отправить детские мечты и поздравления по адресу, выполнили верные помощники главного зимнего волшебника страны: ялтинский Дед Мороз и начальник Управления культуры администрации города Ялта Лариса Гончарова.

Очень трогательный и символичный момент — отправлять детские письма. В каждом из них частичка искренней веры в чудо, которая делает волшебными и наши сердца. Мы уверены, что Всероссийский Дед Мороз в Великом Устюге обязательно получит эти тёплые послания из Ялты, — отметила Лариса Гончарова.

Волшебство в Ялте продолжается! Мы уже готовимся к открытию настоящей Южной резиденции зимних волшебников. Местом для неё выбрана знаменитая «Поляна сказок». Подготовительные работы начнутся уже на этой неделе, и, предположительно, в марте резиденция распахнёт свои двери, — подчеркнула на личных страницах в социальных сетях Янина Павленко.

По замыслу организаторов, в новой резиденции будут проходить постоянные встречи с Дедом Морозом, увлекательные сказочные программы, творческие мастер-классы и праздники для самых маленьких ялтинцев и гостей города. Это станет ещё одной яркой точкой притяжения, которая будет работать в курортной столице Крыма вне сезонности, даря радость и волшебство круглый год.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

