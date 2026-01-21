Письма ялтинских детей отвезли Деду Морозу в Великий Устюг

Очень трогательный и символичный момент — отправлять детские письма. В каждом из них частичка искренней веры в чудо, которая делает волшебными и наши сердца. Мы уверены, что Всероссийский Дед Мороз в Великом Устюге обязательно получит эти тёплые послания из Ялты, — отметила Лариса Гончарова.

Волшебство в Ялте продолжается! Мы уже готовимся к открытию настоящей Южной резиденции зимних волшебников. Местом для неё выбрана знаменитая «Поляна сказок». Подготовительные работы начнутся уже на этой неделе, и, предположительно, в марте резиденция распахнёт свои двери, — подчеркнула на личных страницах в социальных сетях Янина Павленко.