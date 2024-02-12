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«Письмо защитнику Отечества». Более тысячи писем отправят симферопольские школьники в зону СВО

«Письмо защитнику Отечества». Более тысячи писем отправят симферопольские школьники в зону СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 22:19 12.02.2024

Симферопольские школьники активно участвуют в акции «Письмо защитнику Отечества», посвящённой Дню защитника Отечества.

«Письмо защитнику Отечества». Более тысячи писем отправят симферопольские школьники в зону СВО

Подробнее об этом рассказала заместитель главы администрации Симферополя – начальник городского департамента образования Татьяна Сухина. По её данным, участие в акции принимают все учащиеся школ города.

«Письмо защитнику Отечества». Более тысячи писем отправят симферопольские школьники в зону СВО

В своих письмах ребята поздравляют солдат с праздником, выражают слова благодарности всем бойцам за исполнение воинского долга и желают успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой.

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«Письмо защитнику Отечества». Более тысячи писем отправят симферопольские школьники в зону СВО

Акция продлится до 20 февраля. Отдать письмо для отправки можно по адресу: бульвар Франко, 25, кабинет 314.

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