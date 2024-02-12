«Письмо защитнику Отечества». Более тысячи писем отправят симферопольские школьники в зону СВО

Симферопольские школьники активно участвуют в акции «Письмо защитнику Отечества», посвящённой Дню защитника Отечества.

Подробнее об этом рассказала заместитель главы администрации Симферополя – начальник городского департамента образования Татьяна Сухина. По её данным, участие в акции принимают все учащиеся школ города.

В своих письмах ребята поздравляют солдат с праздником, выражают слова благодарности всем бойцам за исполнение воинского долга и желают успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой.

Акция продлится до 20 февраля. Отдать письмо для отправки можно по адресу: бульвар Франко, 25, кабинет 314.