Пить вредно, спать на улице тоже. Инцидент в Севастополе

Находясь в состоянии опьянения, 47-летняя жительница Севастополя стала жертвой преступления на улице.

Полицейские установили, что потерпевшая уснула на скамейке во дворе многоэтажного дома и этим решила воспользоваться случайная прохожая. Незнакомка подсела к спящей женщине и затем тайком похитила её сумку, в которой находилась бутылка водки и мобильный телефон стоимостью восемь тысяч рублей. Злоумышленница употребила украденное спиртное, смартфон сбыла в ломбард, а похищенную сумку выбросила, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя местная жительница. Также сотрудники полиции установили местонахождение похищенного телефона и изъяли его.

В отношении фигурантки отделом дознания МВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.