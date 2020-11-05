«Пьяная коза», «крымчанин» и «блэкаут»: сыровары Крыма представят свою продукцию на конкурсе «Вкусы России»

Бренд «Крымский сыр» на Всероссийском конкурсе «Вкусы России» представят восемь лучших компаний-производителей республики. По словам заместителя Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, авторское сыроварение в Республике Крым совсем недавно получило новый импульс развития и показывает высокие качественные результаты.

До недавнего времени на частных крымских подворьях производился только один вид сыра — домашняя брынза. В зависимости от количества соли, получался крутой Лиманский или пресный Адыгейский мягкий сыр. Теперь же продукция фермерских хозяйств и сыроварен республики пользуется небывалым спросом. Вкусная и полезная крымская продукция изготавливается из экологически чистого молока, — цитирует пресс-служба Андрея Рюмшина.

Заместитель Председателя Правительства Крыма уточняет, что на динамичное развитие сыроварения в республике повлияли ограничения на завоз импортных сыров и спрос среди туристов на аутентичную продукцию. Вице-премьер отметил, что продуктовые контрсанкции поспособствовали развитию на полуострове производства фермерских и авторских сыров. В Крыму частные мини-сыроварни открываются не в приспособленных помещениях, а в специально построенных.

В республике за время санкций научились делать сыр по стандартам ведущих производителей, используя при этом исключительно крымские материалы. Элитные и вкусные сыры готовят в фермерских хозяйствах в самых разных регионах Крыма. В Белогорском районе научились делать несколько десятков сортов сыров, от известных бри, кроттен, камамбер, рокфор, карбанзолла, кам блю, эдам, чеддер, качоковалло, до авторских «пьяная коза», «крымчанин» и «блэкаут», — говорит вице-премьер.

Разновидностей крымских сыров невероятное множество. Открывающиеся новые сыроварни могут экспериментировать со вкусами и ингредиентами, получая новые сорта сыра. Но все крымские сыры объединяет один главный элемент — сырье, из которого его производят. Крымское молоко (коровье, козье) обладает специфическим вкусом и составом, который придает крымскому сыру уникальные вкусовые характеристики.

Крымские сыры, как правило, отмечены самыми почетными наградами за качественные показатели по результатам участия в престижнейших выставках международного уровня. Уверен, что и во Всероссийском национальном конкурсе «Вкусы России» они смогут показать свою конкурентоспособность и стать фаворитами страны в своей номинации, — подчёркивает Андрей Рюмшин.