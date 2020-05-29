Пьяная за рулем, на чужом авто, еще и «рецидивистка». Случай в Симферопольском районе

Сотрудники ГИБДД в Симферопольском районе задержали нетрезвую «автоледи», которая незаконно завладела чужим автомобилем.

Подробности таковы: в ночь на воскресенье была получена срочная ориентировка по поводу незаконного завладения автомобилем «Chevrolet Lanos», которое произошло в центре Симферополя.

Нарядом ДПС угнанный автомобиль примерно через час был замечен в селе Перово Симферопольского района. После непродолжительного преследования по ночным улицам пригородного поселка, водитель иномарки был остановлен полицейскими в одном из тупиковых дворов. За рулём машины оказалась нетрезвая дама, которая тут же была отстранена от управления транспортным средством. Освидетельствование на алкотестере, проведенное на месте происшествия, показало, что у женщины превышение паров этанола в выдыхаемом воздухе в несколько раз выше допустимого, — сообщили в МВД по РК.

Немалое удивление госавтоинспектора, оформлявшего административное правонарушение, вызвало то, что с пьяной «автоледи», как оказалось, он уже встречался. Год назад он уже задерживал эту женщину за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Весной 2019 года она уже привлекалась по ст. 12.26 КОАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, в связи с повторным нарушением правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Кроме того, она будет привлечена к ответственности неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Злоумышленнице, севшей за руль чужого автомобиля, к тому же в нетрезвом состоянии, грозит до пяти лет колонии.