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Пьяный крымчанин спалил квартиру и едва не сгорел в ней сам
Иллюстрация: открытые источники

Пьяный крымчанин спалил квартиру и едва не сгорел в ней сам

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:30 24.01.2020

Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» эвакуировали мужчину на пожаре.

Накануне вечером, в 21:26, оперативному дежурному МЧС поступило сообщение от очевидцев о задымлении в квартире в селе Абрикосовка Кировского района.

По прибытии огнеборцев стало известно, что задымление на кухне в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома. Обнаружив источник задымления, огнеборцы оперативно разложили рукавные линии и приступили к его ликвидации. Также, обнаружив спящего хозяина в состоянии алкогольного опьянения эвакуировали его в безопасное место и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. В дальнейшем, мужчина от госпитализации отказался. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Площадь не превысила 1 кв. метр, — подытожили в МЧС РК.

Причину возгорания устанавливают эксперты, но на 99,9% ясно – причина в «состоянии» хозяина жилья.

Пьяный крымчанин спалил квартиру и едва не сгорел в ней сам

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