Пьяный севастополец ночью отключил от газоснабжения две улицы

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю задержали 34-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции. Причина? Севастополец ночью отключил от газоснабжения две улицы.

В настоящее время установлено, что ночью мужчина, находясь в состоянии опьянения, тайком отключил дома по улице Горпищенко и Генерала Саймонова от газоснабжения, а затем скрылся. По данному факту проводится проверка, противоправным действиям задержанного будет дана правовая оценка, — рассказали в севастопольской полиции.

Интересно, что уже установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконные операции с наркотиками.