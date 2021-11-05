Пьяный севастополец ночью отключил от газоснабжения две улицы

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю задержали 34-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции. Причина? Севастополец ночью отключил от газоснабжения две улицы.
В настоящее время установлено, что ночью мужчина, находясь в состоянии опьянения, тайком отключил дома по улице Горпищенко и Генерала Саймонова от газоснабжения, а затем скрылся. По данному факту проводится проверка, противоправным действиям задержанного будет дана правовая оценка, — рассказали в севастопольской полиции.
Интересно, что уже установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконные операции с наркотиками.
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