Пятая годовщина энергоблокады Крыма Украиной

В ночь на 22 ноября 2015 года свыше 2 миллиона жителей полуострова остались без электроэнергии. Так начиналась энергоблокада Крыма Украиной. Точнее, режима, пришедшего к власти в Киеве после госпереворота 2014-го.

Ну а ровно 5 лет, в ночь с субботы на воскресенье произошло отключение со стороны ГП НЭК «Укрэнерго» двух находившихся в работе межгосударственных линий электропередачи ВЛ 330 кВ «Каховская – Островская» и «Каховская – Джанкой». Был зафиксирован нулевой переток электроэнергии в сечении «ОЭС Украины – Крым».

Пять лет назад началась энергоблокада Крыма. Подконтрольные киевскому режиму террористы взорвали опоры ЛЭП в Херсонской области, обесточив весь полуостров. Напомню, что на тот момент наш регион получал более 80% электроэнергии с территории Украины. Киев рассчитывал, что блэкаут приведет к коллапсу экономики и социальной сферы, а крымчане будут умолять украинских политиков возобновить подачу электричества на любых условиях. Но реальность, как всегда, разрушила киевские фантазии. Наш Президент немедленно взял ситуацию под личный контроль, на помощь нам пришла вся Россия. Энергетическая блокада была прорвана в кратчайшие сроки, а пережитые испытания еще больше сплотили крымчан. Мы еще раз убедились в правильности выбора, сделанного в марте 2014 года, — прокомментировал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крымчане не остались в беде. Максимально оперативно все социально значимые объекты всегда обеспечены энергоснабжением. На полуостров поступали автономные источники питания, световые башни, мобильные комплексы, городки жизнеобеспечения, полевые кухни.

За весь период функционирования режима «Чрезвычайной ситуации» на территорию Республики Крым было доставлено 2318 автономных источников энергоснабжения, более 210 000 тонн топлива, ежедневно от РСЧС и МЧС было задействовано около 3500 человек и 900 ед. техники, — рассказал министр ЧС РК Сергей Шахов. — Вся техника, поступившая в Крым во время энергоблокады используется по назначению в критических ситуациях и сегодня, а также предоставляется при необходимости в другие регионы.

По его словам, отключение полуострова от энергоснабжения в 2015 году стало самой масштабной ЧС за всю историю Крыма. Аналогов ей не было нигде в мире.

Пять лет спустя уже ничто не напоминает о том драматическом моменте истории. Энергомост свел на нет все планы украинских властей поставить крымчан на колени. Ну а после запуска новых электростанций Крым и Севастополь перестали быть энергодефицитными.

Глава РК Сергей Аксёнов провел параллели с нынешней водной блокадой Крыма Украиной.

Сегодня история во многом повторяется в ситуации с водной блокадой. Киев привычно наступает на старые грабли: там сейчас много поросячьего восторга и злорадства по поводу тех ограничений водоснабжения, которые мы были вынуждены ввести в этом году. Много радостных воплей, что уж водную проблему Россия точно не сможет решить. И так же, как в дни энергоблокады, вопрос обеспечения надежного водоснабжения Крыма держит под личным контролем наш Президент. Полным ходом идет реализация мероприятий комплексного плана, разработанного Правительством РФ. Нет никаких сомнений в том, что проблема вододефицита будет решена раз и навсегда, как были решены проблемы энергодефицита и транспортной доступности полуострова. И мы будем вспоминать о водной блокаде, как сегодня вспоминаем об энергоблокаде, – как об эпизоде нашей истории, как об испытании, которое мы вместе успешно преодолели, — подытожил Глава Крыма.

Фото: МЧС РК, Reuters и glava.rk.gov.ru.